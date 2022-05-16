Данил Алалыкин: «Диванные зрители любят, когда есть обилие голов, комбинации. Но есть другой хоккей – тактический, «Трактор» не мог в зону зайти»

поделился мыслями о серии и «Трактора» (2-4) в плей-офф .

– Многие говорили, что у «Салавата» нет шансов даже на то, чтобы выиграть один матч в серии. Вы чувствовали, что Челябинск – явный фаворит?

– У нас была уверенность в себе с первого матча. Мы знали, что можно проходить дальше. Она была до последнего матча. Но, к сожалению, нам не хватило…

– Опыта?

– Да, он сыграл большую роль в этой серии. Про наше молодежное звено скажу: мы создали много моментов, но не хватало реализации. Думаю, нужно было играть хладнокровнее и грамотнее.

– Первый матч серии с многие не могли смотреть из-за скучного хоккея. Одна заброшенная шайба, минимум моментов. Вам самому интересно играть в такой закрытый хоккей?

– Я разговаривал с отцом на тему этого матча. Он мне говорит: «Вы играли не в хоккей, а в шахматы. Гроссмейстерский поединок, в котором каждый из оппонентов ждал ошибки соперника». И я с ним полностью согласен.

Мне было интересно сыграть в такой хоккей, это опыт. Надо уметь играть в любом стиле. Мне очень понравилась та игра, это был тактический поединок.

Диванные зрители любят, когда есть обилие голов, большое количество комбинаций. Но есть и другой, тактический хоккей. «Трактор» толком не мог раскатиться, зайти в зону.

Они либо вбрасывали шайбу на проброс, либо мы подбирали ее и бежали в контратаку. Я скажу, что мне первый матч очень понравился, он был интересный.

– Согласны, что третий матч сети с «Трактором» получился в плане выполнения тактики лучшим в сезоне?

– Возможно. Но там была важна еще одна составляющая. Кому бы вы ни посмотрели в глаза в том матче. Все были настолько голодные и злые до победы! Нереальный настрой, все заряжены.

К сожалению, у этого запредельного настроя есть один минус. Мы выходим на следующий матч, и не хватает эмоций. Все отдали в прошлой игре.

Я помню, как в детстве смотрел хоккей и видел, что «Салават» просто сносит своего соперника. А потом в следующей встрече что-то происходит.

Я сам сейчас попал в эту ситуацию и до сих пор не могу понять, почему не хватает эмоций, – сказал нападающий уфимского клуба.