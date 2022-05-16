Панарин после победного гола в серии с «Питтсбургом»: «Может, правда, всех послушать и начать бросать?»

прокомментировал выход во 2-й раунд Кубка Стэнли.

Форвард нью-йоркского клуба забил решающий гол в овертайме 7-го матча серии с «Питтсбургом» (4:3 ОТ, 4-3).

«Отличные эмоции. Наши болельщики опять дали нам огромное количество энергии, за что им спасибо. Все рады, двигаемся дальше.

В принципе, они с первой игры давали мне бросать, но я почему-то не бросал. Может, правда, всех послушать и начать бросать?» – сказал Панарин.

Всего в 7 матчах серии с «Питтсбургом» Панарин нанес 23 броска в створ ворот и набрал 7 (3+4) очков.