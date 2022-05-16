Панарин – 3-й в истории «Рейнджерс» игрок с голом в овертайме в 7-м матче серии плей-офф

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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил победную шайбу в решающей игре 1-го раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (4:3 ОТ, 4-3 в серии).

Россиянин стал третьим в истории нью-йоркского клуба игроком, забившим гол в овертайме 7-го матча серии.

Ранее это сделали Дерек Степан (во 2-м раунде плей-офф-2015 против «Вашигнтона») и Стефан Матто (в финале конференции в 1994-м против «Нью-Джерси»).

Всего за карьеру в Кубке Стэнли на счету Панарина две заброшенные шайбы в овертаймах.

В 7 матчах текущего плей-офф нападающий набрал 7 (3+4) очков.

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