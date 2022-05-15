ЧМ по хоккею 2022. Результаты матчей третьего игрового дня 15 мая

В Финляндии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

В третий игровой день Канада победила Италию (6:1), США обыграли Австрию (3:2 ОТ), Чехия проиграла Швеции (3:5).

Группа А

Италия – Канада – 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Франция – Казахстан – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Дания – Швейцария – 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)

Группа B

Норвегия – Великобритания – 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0)

Австрия – США – 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Чехия – Швеция – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Расписание чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии

Статистика чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии