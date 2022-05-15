ЧМ по хоккею 2022. Результаты матчей третьего игрового дня 15 мая

Теги результаты Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Чехии по хоккею сборная Казахстана по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Дании по хоккею Сборная Италии по хоккею Сборная Австрии по хоккею Сборная Франции по хоккею Сборная Норвегии по хоккею ЧМ по хоккею Сборная Великобритании по хоккею Хоккей

В Финляндии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

В третий игровой день Канада победила Италию (6:1), США обыграли Австрию (3:2 ОТ), Чехия проиграла Швеции (3:5). 

Чемпионат мира-2022

Группа А

Италия – Канада – 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Франция – Казахстан – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Дания – Швейцария – 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)

Группа B

Норвегия – Великобритания – 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0)

Австрия – США – 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Чехия – Швеция – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Расписание чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии

Статистика чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные