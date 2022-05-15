Юрзинов о лимите в КХЛ: «Отсутствие легионеров не мешало чемпионату СССР долгие годы быть сильнейшим в Европе»

Владимир Юрзинов высказался о возможном сокращении лимита на легионеров в КХЛ.
– Лимит на иностранцев в КХЛ должен быть сокращен?
– В последнем чемпионате КХЛ вы можете назвать сто легионеров, уровень которых не вызывал сомнений? Я не могу. Да, есть полтора, два десятка безупречных иностранцев, способных оправдать высокое звание легионера и повысить уровень нашего хоккея. Но их никак не пятьдесят и тем более не сто.
Самое тревожное, что именно иностранный контингент получает в клубах решающее игровое время – в большинстве, равных составах, меньшинстве. Наша молодежь следит за этим с лавочки для запасных – и, естественно, не ускоряется в своем развитии. Вот и еще одна проблема.
Поэтому вопрос лимита требует очень внимательного рассмотрения. Почему иностранцев должно быть три, а не, скажем, два или один? Или почему на этот сложный период от них вообще не отказаться?
– Опыт СССР здесь может помочь?
– В этом нет никаких сомнений. Чтобы идти вперед, надо взять все лучшее из своего прошлого.
Отсутствие легионеров не мешало чемпионату СССР долгие годы быть сильнейшим в Европе и, наверное, в мире. Значит, тогда была правильно поставлена работа с молодежью.
Например, от меня, как тренера московского «Динамо», ежегодно требовали воспитания молодых для национальной сборной. Именно эта квота, а не количество легионеров, была прописана в тренерском плане! – сказал заслуженный тренер России.