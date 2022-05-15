Защитник «Вашингтона» Кемпни вызван в сборную Чехии на ЧМ по хоккею 2022

Михал Кемпни вызван в сборную Чехии на ЧМ по хоккею 2022.

31-летний защитник «Вашингтона» должен присоединиться к команде Чехии 16 мая. Отмечается, что его участие в матчах будет зависеть от решения тренеров.

Защитник Давид Мусил покидает турнир.

«Михал Кемпни – защитник с международным опытом, и я верю, что он станет для нас очень хорошим подкреплением.

Давид Мусил понял свою роль во время турнира в Швеции, и мы очень благодарны ему за его профессиональный подход. Завтра утром он должен вернуться в Чехию, где начнет подготовку к следующему сезону», – сказал генеральный менеджер сборной Чехии Петр Недвед.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Флориде» (2-4) и завершил выступление в Кубке Стэнли на стадии первого раунда.