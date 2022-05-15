Матти Нурминен: «Фазелю любезно сказали, что ему следует серьезно подумать, приезжать ли на ЧМ по хоккею 2022»

Матти Нурминен высказался о возможном приезде на ЧМ по хоккею 2022.

Фазель является почетным президентом . Он возглавлял организацию с 1994 по 2021 год.

«Официально он является почетным президентом и получил приглашение.

Я знаю, что за кулисами ему любезно сказали, что, возможно, ему следует серьезно подумать о том, приезжать ли», – сказал генеральный директор Федерации хоккея Финляндии.

17 марта в КХЛ сообщили, что Фазеля будут активно привлекать для решения стратегических вопросов развития лиги. Также стало известно, что должности в для швейцарца пока не планируется.

24 марта стало известно, что ИИХФ рассмотрит дело против специалиста из-за его контактов с КХЛ.

ЧМ-2022 проходит в Финляндии.