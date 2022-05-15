Матти Нурминен: «Фазелю любезно сказали, что ему следует серьезно подумать, приезжать ли на ЧМ по хоккею 2022»

Теги ИИХФ Рене Фазель КХЛ ЧМ по хоккею Федерация хоккея Финляндии Матти Нурминен Хоккей

Матти Нурминен высказался о возможном приезде Рене Фазеля на ЧМ по хоккею 2022.

Фазель является почетным президентом ИИХФ. Он возглавлял организацию с 1994 по 2021 год.

«Официально он является почетным президентом и получил приглашение. 

Я знаю, что за кулисами ему любезно сказали, что, возможно, ему следует серьезно подумать о том, приезжать ли», – сказал генеральный директор Федерации хоккея Финляндии.

17 марта в КХЛ сообщили, что Фазеля будут активно привлекать для решения стратегических вопросов развития лиги. Также стало известно, что должности в КХЛ для швейцарца пока не планируется.

24 марта стало известно, что ИИХФ рассмотрит дело против специалиста из-за его контактов с КХЛ.

ЧМ-2022 проходит в Финляндии.

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