Виталий Меньшиков: «Подписал бы контракт с «Йокеритом» на два года, если бы не текущая ситуация»

прокомментировал свой переход в «Витязь» из .

– Как шли переговоры с ?

– Начнем с того, что у меня с «Йокеритом» изначально была договоренность о контракте на следующий сезон. Но когда встал вопрос о будущем клуба в , со мной через моего агента Игоря Парашкина связались несколько команд. «Витязь» проявил наибольшую заинтересованность, и это сыграло роль.

– Можно ли сказать, что из-за оттока легионеров тебе было чуть проще найти клуб на следующий сезон?

– Начнем с того, что если бы не текущая ситуация, то я бы подписал контракт на два года с «Йокеритом». А насчет оттока легионеров пусть думают те, у кого нет предложений.

– В прошлом году «Витязю» очень сильно не хватало крепкого и надежного в обороне защитника. Готов им стать?

– Конечно! Руководство клуба сделало выводы, что сыграло свою роль в выборе в пользу меня, – сказал защитник.