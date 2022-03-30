Меньшиков о реакции игроков «Йокерита» на отказ клуба от плей-офф КХЛ: «Все впали в апатию, буквально слезы наворачивались на глазах»

Виталий Меньшиков сказал, что игроки «Йокерита» тяжело приняли отказ клуба от плей-офф.
Клуб снялся с первого раунда Кубка Гагарина из-за политической ситуации.
– Непривычно завершать сезон в январе?
– Начну с предыстории. У «Йокерита» 12 хоккеистов уехали в разные олимпийские сборные. Нас осталось восемь человек. Почти месяц мы тренировались ввосьмером суперактивно и интенсивно. Все готовились к плей-офф. Это нас мотивировало и придавало энергию.
Когда узнали о всех событиях, генменеджер Яри Курри собрал нас и сообщил, что команда приостанавливает сезон. Все впали в апатию, буквально слезы наворачивались на глазах. Никто не понимал, что это правда, – рассказал защитник финского клуба.