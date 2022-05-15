Каменский о «Тампе»: «Приятно, что россияне показали себя в седьмом матче с «Торонто». Василевский здорово сыграл»

отметил вклад российских игроков в победу «Тампы» над «Торонто» (2:1, 4-3).

отразил 30 бросков из 31. и результативными действиями не отметились.

«Команда выигрывает, естественно, наши ребята проявляют себя в ней лидерами. Они давно доказывают, что являются лучшими игроками «Тампы».

Приятно, что в седьмом матче россияне показали себя. Василевский здорово сыграл, и «Тампа» прошла дальше», – сказал советник тренерского штаба сборной России и обладатель Кубка Стэнли.

«Тампа» и «Торонто» выдали шедевр. Их седьмой матч сложно объяснить, но невозможно забыть