Каменский о «Тампе»: «Приятно, что россияне показали себя в седьмом матче с «Торонто». Василевский здорово сыграл»

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Валерий Каменский отметил вклад российских игроков в победу «Тампы» над «Торонто» (2:1, 4-3).

Андрей Василевский отразил 30 бросков из 31. Никита Кучеров и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

«Команда выигрывает, естественно, наши ребята проявляют себя в ней лидерами. Они давно доказывают, что являются лучшими игроками «Тампы».

Приятно, что в седьмом матче россияне показали себя. Василевский здорово сыграл, и «Тампа» прошла дальше», – сказал советник тренерского штаба сборной России и обладатель Кубка Стэнли.

«Тампа» и «Торонто» выдали шедевр. Их седьмой матч сложно объяснить, но невозможно забыть

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