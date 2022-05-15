Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 18 мая

Вечером нас ждет, безусловно, центральный матч дня, а то и всего группового этапа между финнами и шведами. Встреча соседей важна не только с точки зрения распределения мест в группе В, но и в качестве перспектив обеих команд. Не менее интересна дневная игра между французами и итальянцами. Первые удивили на старте в игре со словаками и могут считаться фаворитами в этом матче.

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Франция — Италия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Норвегия — Австрия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч ТВ»

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Швейцария — Словакия, начало матча в 20:20, трансляция — matchtv.ru

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Швеция — Финляндия, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»

Примечание: время начала матчей — московское.

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