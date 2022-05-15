«Тампа» блокировала 26 бросков «Торонто» в 7-м матче. Хедман сделал 6 блоков, Макдона и Сирелли – по 4

блокировала 26 бросков в 7-м матче, 6 из них у Хедмана.

«Лайтнинг» обыграли «Лифс» (2:1) и завершили серию первого раунда Кубка Стэнли в свою пользу (4-3).

Канадский клуб имел преимущество по броскам в створ – 31 против 25. При этом «Тампа» заблокировала 26 бросков соперника, тогда как «Торонто» – 13.

Больше всех блоков у «молний» сделал защитник (6), защитник и форвард Энтони Сирелли – по 4, защитник и нападающий Ондржей Палат – по 3.