Василевский во 2-й раз выиграл 7-й матч в Кубке Стэнли, отразив 30 бросков «Торонто» из 31

Андрей Василевский во 2-й раз в карьере выиграл 7-й матч в Кубке Стэнли.
Вратарь «Тампы» отразил 30 бросков «Торонто» из 31. «Лайтнинг» завершили серию первого раунда Кубка Стэнли в свою пользу (4-3).
Таким образом, у Василевского теперь 2-2 в седьмых матчах серий плей-офф НХЛ за карьеру (ранее победил в игре с «Айлендерс» в 2021 году, проиграл «Питтсбургу» в 2016 году и «Вашингтону» в 2018 году).
Он сравнялся с Николаем Хабибулиным и Ильей Брызгаловым по количеству побед в седьмых матчах среди российских вратарей. Рекорд лиги делят Патрик Руа, Мартин Бродер и Хенрик Лундквист (по 6).
Добавим, что Василевский впервые в этой серии пропустил менее 3 шайб. С его статистикой в плей-офф можно ознакомиться здесь.