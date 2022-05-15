Василевский во 2-й раз выиграл 7-й матч в Кубке Стэнли, отразив 30 бросков «Торонто» из 31

во 2-й раз в карьере выиграл 7-й матч в Кубке Стэнли.

Вратарь отразил 30 бросков из 31. «Лайтнинг» завершили серию первого раунда Кубка Стэнли в свою пользу (4-3).

Таким образом, у Василевского теперь 2-2 в седьмых матчах серий плей-офф НХЛ за карьеру (ранее победил в игре с «Айлендерс» в 2021 году, проиграл «Питтсбургу» в 2016 году и «Вашингтону» в 2018 году).

Он сравнялся с и Ильей Брызгаловым по количеству побед в седьмых матчах среди российских вратарей. Рекорд лиги делят Патрик Руа, Мартин Бродер и Хенрик Лундквист (по 6).

Добавим, что Василевский впервые в этой серии пропустил менее 3 шайб. С его статистикой в плей-офф можно ознакомиться здесь.