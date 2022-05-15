Защитник «Тампы» Макдона в 8-й раз в карьере выиграл 7-й матч в Кубке Стэнли. Это повторение рекорда

Защитник в 8-й раз в карьере выиграл 7-й матч в Кубке Стэнли.

«Лайтнинг» обыграли «Торонто» (2:1) и завершили в свою пользу серию первого раунда плей-офф (4-3).

Макдона за карьеру принял участие в 10 седьмых матчах серий плей-офф. В 8 случаях его команды («Рейнджерс» и «Тампа») победили.

32-летний защитник повторил рекорд лиги по количеству побед в седьмых матчах для игроков.

Он разделил его с (8-0, абсолютный рекорд), Рэем Бурком (8-1), (8-1), Карлом Хагелином (8-2) и Гленном Андерсоном (8-4).