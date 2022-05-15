Дочь Гашека на Евровидении-2022 заняла 22-е место, футбольный вратарь из Бельгии – 19-е. Выиграла Украина с отрывом в 165 очков

Дочь и бельгийский футбольный вратарь приняли участие в Евровидении-2022.

22-е место в конкурсе песни заняла чешская группа We Are Domi, вокалисткой которой является Доминика Гашкова, дочь бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека. С песней Lights Off группа заняла 22-е место, набрав 38 очков.

Бельгию на Евровидении представлял Жереми Макиесе – вратарь клуба «Эксельсиор Виртон», выступающего во втором по силе дивизионе Бельгии. Музыкант с песней Miss You занял 19-е место, набрав 64 балла.

Евровидение-2022 выиграла группа из Украины Kalush Orchestra с песней Stefania, набрав 631 очко. Занявший 2-е место британский певец Сэм Райдер набрал 466 очков.

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