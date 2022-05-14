Назаров о поражении Казахстана 1:9: «Ортио отказался ехать на ЧМ по хоккею 2022. Натурализация иностранцев не всегда себя оправдывает»

прокомментировал поражение сборной Казахстана от Дании (1:9) на ЧМ-2022.

– У сборной Казахстана хроническая проблема с вратарями. Она была и в то время, когда я эту команду тренировал, и вот сейчас опять всплыла.

Не думаю, что там состав такой слабый, чтобы проигрывать с крупным счетом. Надо было еще в прошлом сезоне уделить внимание вратарской позиции, привлекать больше своих ребят, давать им шанс.

Но я все равно желаю сборной удачи, главная задача – остаться в элите. Хотя проигрывать Дании со счетом 1:9, конечно, несерьезно

– Как казахстанцам решать проблему с вратарями? Ведь когда-то там играли такие асы, как Набоков, Еремеев, Колесник…

– В Казахстане хотели решить эту проблему, натурализовав , который играл за «Барыс». Вроде бы закрыли вопрос, но финн отказался ехать на чемпионат мира.

Считаю, надо надеяться не на легионеров, а на своих воспитанников. Натурализация иностранцев, как показывает практика, не всегда себя оправдывает.

Когда я работал в Казахстане, всегда давал шансы местным молодым ребятам, в том числе и вратарям. Такая у меня была тренерская линия. Пусть порой это срабатывало не сразу.

Вот взять Михайлиса. Никита же при мне начинал, и мне часто вопрос задавали: ты зачем его ставишь? А я видел, что парень талантливый, ему просто помочь надо.

И вот сейчас он стал одним из лидеров , входит в пятерку лучших бомбардиров КХЛ. Поэтому иногда надо и рисковать, – сказал бывший главный тренер сборной Казахстана.