Назаров о поражении Казахстана 1:9: «Ортио отказался ехать на ЧМ по хоккею 2022. Натурализация иностранцев не всегда себя оправдывает»

Теги сборная Казахстана по хоккею Андрей Назаров Барыс ЧМ по хоккею Йони Ортио Никита Михайлис Матч ТВ Sports.ru - Казахстан Хоккей

Андрей Назаров прокомментировал поражение сборной Казахстана от Дании (1:9) на ЧМ-2022.

– У сборной Казахстана хроническая проблема с вратарями. Она была и в то время, когда я эту команду тренировал, и вот сейчас опять всплыла.

Не думаю, что там состав такой слабый, чтобы проигрывать с крупным счетом. Надо было еще в прошлом сезоне уделить внимание вратарской позиции, привлекать больше своих ребят, давать им шанс.

Но я все равно желаю сборной удачи, главная задача – остаться в элите. Хотя проигрывать Дании со счетом 1:9, конечно, несерьезно

– Как казахстанцам решать проблему с вратарями? Ведь когда-то там играли такие асы, как Набоков, Еремеев, Колесник…

– В Казахстане хотели решить эту проблему, натурализовав Йони Ортио, который играл за «Барыс». Вроде бы закрыли вопрос, но финн отказался ехать на чемпионат мира.

Считаю, надо надеяться не на легионеров, а на своих воспитанников. Натурализация иностранцев, как показывает практика, не всегда себя оправдывает.

Когда я работал в Казахстане, всегда давал шансы местным молодым ребятам, в том числе и вратарям. Такая у меня была тренерская линия. Пусть порой это срабатывало не сразу.

Вот взять Михайлиса. Никита же при мне начинал, и мне часто вопрос задавали: ты зачем его ставишь? А я видел, что парень талантливый, ему просто помочь надо.

И вот сейчас он стал одним из лидеров «Барыса», входит в пятерку лучших бомбардиров КХЛ. Поэтому иногда надо и рисковать, – сказал бывший главный тренер сборной Казахстана.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные