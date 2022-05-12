Блэкер, Дитц, Сведберг и Михайлис – в составе сборной Казахстана на ЧМ-2022

Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира-2022.
Вратари: Андрей Шутов («Барыс»), Сергей Кудрявцев («Южный Урал»), Илья Румянцев («Арлан»)
Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Егор Шалапов (все – «Барыс»), Джесси Блэкер («Автомобилист»), Даррен Дитц, Леонид Метальников («Адмирал»), Виктор Сведберг («Авангард»)
Нападающие: Павел Акользин («Металлург»), Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков (все – «Барыс»), Кертис Волк («Автомобилист»), Саян Данияр, Михаил Рахманов (оба – «Сарыарка»), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Роман Старченко, Дмитрий Шевченко («Авангард»).
Главным тренером команды является Юрий Михайлис.
Чемпионат мира пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.