Блэкер, Дитц, Сведберг и Михайлис – в составе сборной Казахстана на ЧМ-2022

Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира-2022.

Вратари: Андрей Шутов ( ), Сергей Кудрявцев ( ), Илья Румянцев («Арлан»)

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Егор Шалапов (все – «Барыс»), Джесси Блэкер («Автомобилист»), , Леонид Метальников ( ), Виктор Сведберг («Авангард»)

Нападающие: Павел Акользин ( ), Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков (все – «Барыс»), Кертис Волк («Автомобилист»), Саян Данияр, Михаил Рахманов (оба – «Сарыарка»), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Роман Старченко, Дмитрий Шевченко («Авангард»).

Главным тренером команды является Юрий Михайлис.

Чемпионат мира пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.