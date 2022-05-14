Божко о «Вашингтоне»: «Выезжать только на Овечкине и первых двух тройках каждый год невозможно. Надо усилить вратарскую линию и омолодить команду»

Артем Божко высказался о причинах вылета «Вашингтона» из плей-офф .

Клуб уступил «Флориде» (2-4) в первом раунде.

– «Вашингтон» – достаточно возрастная команда и там был сделан акцент на ударный старт, чтобы в первые два месяца собрать максимальное количество очков, пока игроки не устали. А потом, как прогнозировалось, наступил определенный спад. С третьего-четвертого месяца стало заметно, что «Вашингтону» не хватает стабильности и хорошей физической готовности.

Второй момент – большие потери по ходу сезона из-за травм. И это коснулось Оши, Бэкстрема, нескольких опытных защитников. Энтони Манту брали под усиление, а он пропустил большую часть сезона. В связи с этим тренеру постоянно приходилось перекраивать звенья и менять сочетания. Все это не могло не сказаться на игре команды и итоговом результате.

Конечно, то, что провел только один матч в плей-офф, также было ключевым моментом. Подобных бойцов, когда играешь против такой команды, как , не бывает много.

Третий момент – вратарская проблема «Вашингтона». Еще по ходу регулярного чемпионата говорили, что у команды нет даже одного опытного голкипера, уровня Флери или Прайса. Были попытки выменять того же Флери, но они не увенчались успехом. Если бы был опытный голкипер, у «Вашингтона» появились бы более серьезные шансы пройти первый раунд. По сравнению с игрой в регулярном чемпионате, сыграл на твердую четверку, но требовалось не ловить только свое, но и подтаскивать.

Четвертый момент объединяет все сказанное. «Вашингтон» сам виноват, ведь выходить на лучшую команду регулярки – это, по сути, подписывать себе смертный приговор. У «Флориды» нападение одно из самых разнообразных в лиге, и «Вашингтон» не смог его сдержать.

Почти в каждом матче «Кэпиталс» проседали физически, когда соперник добавлял. Так что в первую очередь надо усилить вратарскую линию и омолодить команду, потому что она слишком возрастная. Надо, как это удалось «Тампе» в двух чемпионских сезонах, найти хорошее третье звено. Каждый год выезжать только на Овечкине и первых двух тройках невозможно, – сказал комментатор.