Сушинский об Овечкине: «Проиграть финал Олимпиады – трагедия, а на вылете из Кубка Стэнли жизнь не заканчивается»

не считает вылет из Кубка Стэнли трагедией для .

«Вашингтон» уступил «Флориде» (2-4) в первом раунде плей-офф-2022.

«Овечкин же не один играет. Играет команда. Да, Саша лидер, он должен тащить, но такое бывает. тоже вылетела, хотя Капризов тащил дай бог каждому. Это хоккей.

Не думаю, что для Александра это трагедия. Проиграть финал Олимпиады – трагедия, а на вылете из Кубка Стэнли жизнь не заканчивается», – сказал бывший нападающий сборной России.

«Вашингтон» с Овечкиным выходил в плей-офф в 14 сезонах. Клуб 7 раз вылетел в 1-м раунде, 6 – во 2-м

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал