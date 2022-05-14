Артем Божко: «Овечкин в 36 лет провел едва ли не лучший сезон в карьере. Другие игроки «Вашингтона» должны тянуться за своим лидером»

Артем Божко высказался о вылете «Вашингтона» из плей-офф .

– Есть ли какая-то вина в таком результате?

– Нет, к Овечкину никаких вопросов нет. И в регулярном чемпионате он выглядел одним из самых стабильных игроков команды. Ему 36 лет и он провел едва ли не лучший сезон в карьере, статистика была отличная, в том числе в плей-офф.

Другие игроки «Вашингтона» должны тянуться за своим лидером и брать с него пример. Овечкин в очередной раз доказал, что он настоящий лидер на льду и в раздевалке, – сказал комментатор.

«Вашингтон» с Овечкиным выходил в плей-офф в 14 сезонах. Клуб 7 раз вылетел в 1-м раунде, 6 – во 2-м

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал