Лавиолетт о травме Овечкина: «Надеюсь, это не что-то долгосрочное и он будет готов к первой игре плей-офф»

Питер Лавиолетт рассказал о состоянии здоровья Александра Овечкина.

Нападающий получил травму верхней части тела в матче с «Торонто» 25 апреля.

– Сейчас его статус – «со дня на день». Я, конечно, надеюсь, что это не что-то долгосрочное. Мы собираемся делать правильные вещи.

Он приходил вчера. Он пытается понять, на каком этапе находится, и посмотреть, сможет ли он подготовиться. Сейчас, на мой взгляд, возвращаться в состав просто нет смысла.

Близится окончание регулярного чемпионата, и я не думаю, что мы хотим, чтобы он вернулся, пока он не будет на 100 процентов [готов]. Я, конечно, надеюсь, что он будет готов и доступен к первой игре плей-офф.

Но опять же, когда твой статус «со дня на день», есть определенные вещи, о которых мы сами не знаем. Не знаем, когда это может произойти.

– Если бы у вас вчера была игра плей-офф, он бы не сыграл?

– Нет, – сказал главный тренер «Вашингтона» в интервью The Sports Junkies.