Дмитрий Губерниев: «Овечкин доказывает, что он по-настоящему великий. У Александра могучий организм!»

назвал могучим организм .

«Овечкин доказывает, что он по-настоящему великий. Вчера он побил очередные рекорды в плей-офф. Еще раз хочу сказать: человеку далеко за 30 лет, но насколько он в полном порядке. Саша – огромный пример для всех.

При соответствующем режиме, при подходе сейчас спортивный век может быть очень длинным. Поэтому самое главное, действительно, без травм.

Но то, что Овечкин может быть в полном порядке еще на протяжении нескольких сезонов, – это факт. У Александра могучий организм! Пожелаем удачи ему и , – сказал комментатор.

Овечкин – сердце «Вашингтона». Мощно включился в третьем матче и убрал «Флориду»!