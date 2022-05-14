Оши о 2-4 с «Флоридой»: «Последние 3 игры серии были у нас в руках. Мы не смогли использовать эти шансы»

высказался о поражении от «Флориды» в плей-офф.

«Кэпиталс» уступили «Пантерс» в первом раунде Кубка Стэнли (2-4, 3:4 ОТ в шестом матче).

«Последние три игры серии были у нас в руках. Мы не смогли использовать эти шансы. Прошло не так много времени [после поражения], так что есть еще над чем подумать.

Но я очень горжусь тем, как ребята бились весь год. Серия в этом смысле ничем не отличалась», – сказал нападающий «столичных» после игры.

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал