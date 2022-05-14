Барков о победе «Флориды» в серии: «Это потрясающе. За 9 лет карьеры в НХЛ я ни разу не играл во втором раунде»

рад первой победе «Флориды» в серии плей-офф с 1996 года.

«Пантерс» прошли «Вашингтон» в первом раунде Кубка Стэнли (4-2, 4:3 ОТ в шестом матче).

«Это потрясающе. За 9 лет карьеры в я ни разу не играл во втором раунде, не проходил первый раунд. Так что, это просто прекрасно.

В то же время, я понимаю, что предстоит очень много работы. Но прямо сейчас я хочу насладиться победой. Вернусь к работе завтра или когда угодно», – сказал капитан южан.

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал

«Флорида» выиграла серию плей-офф впервые с 1996 года. Тогда она дошла до финала