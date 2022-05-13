Кицын признан лучшим игроком и форвардом ВХЛ, Осипов – лучший защитник, Назаров – вратарь

Теги Металлург Нк Рубин рейтинги Максим Кицын СКА-Нева Александр Осипов ВХЛ Егор Назаров Илья Иванцов Хоккей

Форвард Максим Кицын признан хоккеистами ВХЛ лучшим игроком лиги.

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» стал обладателем приза имени Анатолия Фирсова.

В сезоне-2021/22 Кицын набрал 68 (32+36) очков в чемпионате ВХЛ, до повторения рекорда лиги, ему же и принадлежащего, не хватило одного очка.

Также Кицын был признан лучшим форвардом сезона.

Лучшим защитником был выбран Александр Осипов, вратаремЕгор Назаров. Оба хоккеиста представляют «Рубин».

Лучшим новичком стал форвард «СКА-Невы» Илья Иванцов.

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