Кицын признан лучшим игроком и форвардом ВХЛ, Осипов – лучший защитник, Назаров – вратарь

Форвард Максим Кицын признан хоккеистами ВХЛ лучшим игроком лиги.
Нападающий новокузнецкого «Металлурга» стал обладателем приза имени Анатолия Фирсова.
В сезоне-2021/22 Кицын набрал 68 (32+36) очков в чемпионате ВХЛ, до повторения рекорда лиги, ему же и принадлежащего, не хватило одного очка.
Также Кицын был признан лучшим форвардом сезона.
Лучшим защитником был выбран Александр Осипов, вратарем – Егор Назаров. Оба хоккеиста представляют «Рубин».
Лучшим новичком стал форвард «СКА-Невы» Илья Иванцов.