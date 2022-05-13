Кэссиди о выездном 7-м матче с «Каролиной»: «Бостон» хоть на Марсе сыграл бы. Просто хотим победить»

Главный тренер Брюс Кэссиди поделился ожиданиями от 7-го матча с «Каролиной».

Решающий матч серии первого раунда Кубка Стэнли пройдет в Северной Каролине 14 мая, начало – в 23:30 по московскому времени.

«Нам нужно выиграть один выездной матч. Мы знали, что так и будет, перед началом серии.

Мы бы сыграли с ними хоть на Марсе, если бы это было необходимо. Мы просто хотим добиться победы. Все дело только в этом. Уверен, они скажут то же самое», – заявил Кэссиди.

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