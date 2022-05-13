Тренер «Миннесоты» о вылете от «Сент-Луиса»: «Разочарование велико, все бились друг за друга»

Главный тренер «Миннесоты» высказался после вылета из Кубка Стэнли в 1-м раунде.

Его команда уступила «Сент-Луису» в шести матчах.

«Это неприятно, конечно. Парням понравилось играть вместе. Никто не тянет одеяло на себя. никто на скамейке не жалуется, нет игроков, которые говорят, что их должны ставить в состав, выпускать в большинстве.

Все игроки бились друг за друга, поэтому разочарование велико. Мы разочарованы из-за того, что не победили и не вышли в следующий раунд плей-офф. Когда ты настолько близок к успеху, то [после неудачи] думаешь: «А что будет дальше? Останемся ли мы вместе?» Тяжело.

В первом периоде мы играли великолепно, мы сделали все, о чем можно было просить. Мы играли правильно, жестко, создавали моменты, просто не могли забить. А пропустив, мы, что для нас нехарактерно, не справились с ситуацией. Это, вероятно, и стало решающим фактором», – сказал Эвасон после поражения со счетом 1:5 в шестом матче.

Капризов и «Миннесота» закончили сезон. Тарасенко вывел «Сент-Луис» во второй раунд – в серию с «Колорадо»