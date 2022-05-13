Генменеджер «Авангарда»: «Не думаю, что Радулов вернется в КХЛ. На него будет спрос в НХЛ»

Теги Авангард Даллас Алексей Волков Илья Ковальчук Александр Радулов НХЛ КХЛ Хоккей

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков высказался об Александре Радулове.

«Не думаю, что Радулов вернется в КХЛ. Я с ним довольно близко общаюсь, и последний разговор у нас был перед Новым годом. Неудачный сезон не говорит о нем как о плохом хоккеисте, на него будет спрос.

Цели вернуть Илью Ковальчука в какой-либо роли нет», – сказал Волков.

Радулов не выступает в КХЛ с 2016 года. В нынешнем сезоне форвард провел за «Даллас» 71 игру в чемпионате НХЛ и набрал 22 (4+18) очка. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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