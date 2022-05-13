Сушинский о ЧМ-2022 без России: «Думал, такого турнира уже нет. Смотреть будут разве что профессионалы – тренеры, скауты»

считает, что в России не будут следить за ЧМ-2022.

Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнире, который стартует сегодня в Финляндии. Их места заняли команды Австрии и Франции.

«Честно говоря, я от вас узнал, что сегодня стартует чемпионат мира по хоккею. Я думал, что такого турнира уже нет (смеется). Сам уровень, наверное, не понизится, но смысл для нас понижается.

Какой смысл смотреть чемпионат мира, когда не за кого поболеть? Будут смотреть разве что профессионалы. Тренеры, скауты и другие заинтересованные люди», – сказал бывший нападающий сборной России.