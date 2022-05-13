Пашков о ЧМ-2022 без России: «Смысл турнира почти полностью пропадает. Попереживаем за сборную Казахстана»

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Александр Пашков призвал поболеть за сборную Казахстана на ЧМ-2022. 

Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнире, который стартует сегодня в Финляндии.

«Откровенно говоря, для меня интерес к хоккею – как к нашему, так и мировому – всегда был связан сперва со сборной СССР, а затем со сборной России. От того, что наша команда не выступает на нынешнем чемпионате мира, весь смысл турнира почти полностью пропадает.

Интриги и спортивной борьбы, в которой регулярно участвовала наша команда, много лет диктовавшая моду в мировом хоккее, мы как таковой не увидим.

Сборная России добилась исключительных успехов в развитии хоккея, поэтому ее отсутствие на мировом первенстве резко понижает интерес ко всему турниру и сильно снижает качество игры. Попереживаем за сборную Казахстана.

Эти ребята нам близки, многие играют в КХЛ, у нас тесные отношения. Поэтому, думаю, эта сборная привлечет к себе внимание», – сказал олимпийский чемпион.

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