Вратарь фарма «Сент-Луиса» Хофер забил гол в плей-офф АХЛ

Вратарь фарм-клуба Джоэл Хофер забил гол в плей-офф .

21-летний канадец отличился в концовке второго матча серии первого раунда Кубка Колдера с (6:2, 2-0). Он поразил пустые ворота.

Также Хофер отразил 34 броска из 36 и был признан первой звездой матча. В этом сезоне в его активе 2 матча за «Блюз» в НХЛ.

В составе «Спингфилда» заброшенной шайбой также отметился форвард . У россиянина 2 (1+1) очка в 2 играх плей-офф, как и у его партнера по «Тандербердс» .