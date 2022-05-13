Вратарь фарма «Сент-Луиса» Хофер забил гол в плей-офф АХЛ

Теги Питтсбург Сент-Луис АХЛ Кубок Колдера Спрингфилд Уилкс-Бэрри Клим Костин Никита Александров 2000 Джоэл Хофер Хоккей

Вратарь фарм-клуба «Сент-Луиса» Джоэл Хофер забил гол в плей-офф АХЛ.

21-летний канадец отличился в концовке второго матча серии первого раунда Кубка Колдера с «Уилкс-Бэрри» (6:2, 2-0). Он поразил пустые ворота. 

Также Хофер отразил 34 броска из 36 и был признан первой звездой матча. В этом сезоне в его активе 2 матча за «Блюз» в НХЛ.

В составе «Спингфилда» заброшенной шайбой также отметился форвард Никита Александров. У россиянина 2 (1+1) очка в 2 играх плей-офф, как и у его партнера по «Тандербердс» Клима Костина

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные