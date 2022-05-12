Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 14 мая

Второй день турнира подарит болельщикам несколько интересных поединков в том числе с участием хозяев турнира. Между собой сыграют соседи швейцарцы и итальянцы, а наиболее статусной выглядит пара Словакии и Германии.

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Швеция — Австрия, начало матча в 12:20, трансляция — «Матч ТВ»

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Дания — Казахстан, начало матча в 12:20, трансляция — «Матч! Страна»

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Чехия — Великобритания, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Швейцария — Италия, начало матча в 16:20, трансляция — matchtv.ru

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Словакия — Германия, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ»

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Латвия — Финляндия, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»

Примечание: время начала матчей — московское.

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