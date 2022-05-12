Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 14 мая

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Второй день турнира подарит болельщикам несколько интересных поединков в том числе с участием хозяев турнира. Между собой сыграют соседи швейцарцы и итальянцы, а наиболее статусной выглядит пара Словакии и Германии.

  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. ШвецияАвстрия, начало матча в 12:20, трансляция — «Матч ТВ»
  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. ДанияКазахстан, начало матча в 12:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. ЧехияВеликобритания, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. ШвейцарияИталия, начало матча в 16:20, трансляция — matchtv.ru
  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. СловакияГермания, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. ЛатвияФинляндия, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»

Примечание: время начала матчей — московское.

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