Все матчи сборной Швеции на Чемпионате мира по хоккею 2022

Сборная Швеции попала в сильную группу В к хозяевам чемпионата мира финнам, сборным Чехии и США. Если не будет никаких сенсаций, представляется, что именно этот квартет и выйдет в четвертьфинал. Шведы в последние годы несколько утратили свою хоккейную победную поступь. Соседи из Суоми их несколько затмили. Никогда не поздно начать вновь завоевывать реноме победителя, тем более что усиление из Национальной хоккейной лиги будет вполне серьезное. Невыход в полуфинал болельщики команды будут рассматривать как провальное выступление, поэтому ждем от Швеции интересного хоккея. Кроме вышеуказанных команд, у Тре Крунур в соперниках будут сборные Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии. Все свои поединки группового этапа шведы проведут в Тампере на Нокиа-Арене. Представляем вашему вниманию расписание этих игр.

14 мая, 12:20. Швеция — Австрия

15 мая, 20:20. Чехия — Швеция

17 мая, 20:20. Швеция — Великобритания

18 мая, 20:20. Финляндия — Швеция

21 мая, 12:20. США — Швеция

22 мая, 20:20. Швеция — Норвегия

24 мая, 12:20. Швеция — Латвия

Со всеми главными своими соперниками сборная Швеции сыграет до шестого тура. У команды будет возможность поправить свое турнирное положения в двух заключительных встречах. И все же не нужно сбрасывать со счетов тех же норвежцев или латышей. Каждая из этих команд может сотворить сенсацию в том числе и со шведами.

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