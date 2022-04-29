Гендир КФХ о Лилье: «Ни федерация, ни «Барыс» никогда не принуждали иностранцев получать гражданство Казахстана»

Генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев высказался об отказе Якоба Лильи играть за сборную Казахстана.

– Его имя значилось в расширенном списке сборной Казахстана. Ни федерация, ни «Барыс» никогда не принуждали иностранных игроков выступать за сборную Казахстана, тем более получать гражданство. Хоккеисты сами изъявляют желание. Но в связи с геополитическими событиями последних двух месяцев мы наблюдаем, что некоторые решают не выступать дальше в Континентальной хоккейной лиге, как и не продолжать сотрудничество с национальной сборной командой. Свое согласие Якоб Лилья дал еще в прошлом году. Несколько месяцев назад мы отправили запрос в международную федерацию хоккея о смене его спортивного гражданства, получили разрешение. Но игрок изменил свою позицию по этому вопросу, и мы не имеем права влиять как-либо на подобную ситуацию. Любое решение о продолжении карьеры остается непосредственно за игроками, мы всегда уважаем их выбор. Мир многополярен, и мы наблюдаем переходы в других лигах, смену спортивного гражданства. Это естественный процесс. Пожелаем Якобу Лилье успехов в дальнейшей карьере.

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