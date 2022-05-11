Шуми Бабаев: «Предположу, что топ-клубы сделают предложение Михайлису в ближайшее время. Это могли бы быть «Салават», «Металлург» и СКА»

Никита Михайлис может получить предложение от топ-клубов КХЛ в ближайшее время.
Об этом сообщил агент Шуми Бабаев.
«Могу предположить, что какой-то или даже какие-то топ-клубы КХЛ в ближайшее время сделают предложения Михайлису. Считаю такое развитие событий весьма вероятным.
Более того, Никита, скорее всего, примет какое-то предложение, а дальше все будет зависеть от позиции «Барыса», повторит ли он его.
Предполагаю, что это могли бы быть «Магнитка», «Салават Юлаев» и в какой-то степени СКА.
Что касается «Авангарда», то Михайлис мог бы быть интересен омской команде, но для меня пока не совсем понятно, какой хоккей будет ставить Дмитрий Рябыкин», – сказал Бабаев.
Михайлис занял пятое место в списке лучших бомбардиров в регулярном чемпионате КХЛ в прошедшем сезоне. Он набрал 44 (18+26) очка в 47 матчах. В среднем форвард проводил на льду 18:06.
Нападающий выступает за «Барыс» с сезона-2014/15.