Шуми Бабаев: «Предположу, что топ-клубы сделают предложение Михайлису в ближайшее время. Это могли бы быть «Салават», «Металлург» и СКА»

Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг СКА Шуми Бабаев КХЛ Барыс Никита Михайлис Sports.ru - Казахстан Хоккей

Никита Михайлис может получить предложение от топ-клубов КХЛ в ближайшее время.

Об этом сообщил агент Шуми Бабаев.

«Могу предположить, что какой-то или даже какие-то топ-клубы КХЛ в ближайшее время сделают предложения Михайлису. Считаю такое развитие событий весьма вероятным.

Более того, Никита, скорее всего, примет какое-то предложение, а дальше все будет зависеть от позиции «Барыса», повторит ли он его.

Предполагаю, что это могли бы быть «Магнитка», «Салават Юлаев» и в какой-то степени СКА.

Что касается «Авангарда», то Михайлис мог бы быть интересен омской команде, но для меня пока не совсем понятно, какой хоккей будет ставить Дмитрий Рябыкин», – сказал Бабаев.

Михайлис занял пятое место в списке лучших бомбардиров в регулярном чемпионате КХЛ в прошедшем сезоне. Он набрал 44 (18+26) очка в 47 матчах. В среднем форвард проводил на льду 18:06.

Нападающий выступает за «Барыс» с сезона-2014/15.

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