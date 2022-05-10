Кросби – 6-й игрок в истории, набравший 200 очков в Кубке Стэнли

– 6-й игрок в истории, набравший 200 очков в Кубке Стэнли.

Капитан «Питтсбурга» набрал 3 (1+2) балла в четвертом матче серии первого раунда с (7:2, 3-1).

На счету 34-летнего игрока стало 200 (71+129) очков в 178 матчах.

Выше идут 5 игроков – (382 балла в 208 играх), (295 в 236), Яри Курри (233 в 200), Гленн Андерсон (214 в 225), (201 в 208).

Кроме того, Кросби разделил 5-е место в истории по передачам в Кубке Стэнли с Никласом Лидстремом. Выше идут Гретцки (260 передач в 208 играх), Мессье (186 в 236), Рэй Бурк (139 в 214) и Пол Коффи (137 в 194).