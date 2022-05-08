Кросби набрал 197-е очко в Кубке Стэнли и вышел на 6-е место в истории, опередив Коффи

набрал 197-е очко в Кубке Стэнли и вышел на 6-е место в истории.

Капитан дважды ассистировал партнерам в концовке третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли (7:4, 2-1).

В 3 матчах серии у него стало 6 (1+5) очков. Всего за карьеру в Кубке Стэнли – 197 (70+127) баллов в 177 матчах.

Кросби вышел на 6-е место среди лучших бомбардиров в истории плей-офф, опередив Пола Коффи (196 очков в 194 матчах).

Выше идут 5 игроков – (382 в 208), (295 в 236), Яри Курри (233 в 200), Гленн Андерсон (214 в 225), (201 в 208).