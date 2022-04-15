«Ак Барс» хочет вернуть Радулова из НХЛ

Александр Радулов может вернуться в КХЛ.
В предстоящее межсезонье 35-летнего хоккеиста в Россию постарается вернуть «Ак Барс», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Казанский клуб планирует подписать контракт с форвардом «Далласа», у которого в конце сезона завершится соглашение с клубом НХЛ.
Радулов набрал 21 (4+17) балл за результативность при полезности «минус 18» в 66 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
Россиянин отправился в НХЛ в 2016 году, перед этим он играл в КХЛ за «Салават Юлаев» и ЦСКА.