«Ак Барс» хочет вернуть Радулова из НХЛ

может вернуться в .

В предстоящее межсезонье 35-летнего хоккеиста в Россию постарается вернуть , об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Казанский клуб планирует подписать контракт с форвардом , у которого в конце сезона завершится соглашение с клубом НХЛ.

Радулов набрал 21 (4+17) балл за результативность при полезности «минус 18» в 66 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин отправился в в 2016 году, перед этим он играл в КХЛ за «Салават Юлаев» и ЦСКА.