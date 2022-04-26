Айкел о положении «Вегаса»: «Наша цель – это Кубок Стэнли. Но если посмотреть, где я был год назад, то можно найти много позитива»

ищет позитив, несмотря на вероятный очередной невыход в плей-офф.

«Вегас» практически лишился шансов на попадание в кубковую восьмерку на Западе. Айкел в свои 25 лет еще ни разу не играл в плей-офф.

«Цель – это . Вы не можете его выиграть, если не выйдете в плей-офф. Когда я приехал сюда, ориентиром был Кубок Стэнли. Это наша цель. Мы все понимаем ситуацию, в которой сейчас оказались.

Очевидно, что мы не хотели бы находиться в таком положении. Потому что мы считаем, что наша команда может выигрывать Кубок Стэнли каждый год.

Но если сделать шаг назад, посмотреть, где я был год назад, и сравнить с тем, где я сейчас, то можно найти много позитива. В прошлом году я через многое прошел», – сказал Айкел.

В прошлом году нападающий был лишен капитанства в на фоне споров о лечении грыжи межпозвоночного диска.

В итоге он был обменян в , перенес операцию и вернулся в строй в марте. В 31 матче сезона за «Голден Найтс» Айкел набрал 21 (12+9) очко.