Расписание матчей группы Б ЧМ по хоккею 2022 — календарь и состав участников группы B

Участники группы В на Чемпионате мира по хоккею 2022 в Финляндии представляют сборные команды Финляндии, США, Швеции, Чехии, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии. Они проведут свои поединки в Тампере на Нокиа-Арене. Перед вами расписание этих матчей, время начала указано московское.
13 мая
- 16:20. США — Латвия
- 20:20. Финляндия — Норвегия
14 мая
- 12:20. Швеция — Австрия
- 16:20. Чехия — Великобритания
- 20:20. Латвия — Финляндия
15 мая
- 12:20. Норвегия — Великобритания
- 16:20. Австрия — США
- 20:20. Чехия — Швеция
16 мая
- 16:20. Латвия — Норвегия
- 20:20. Финляндия — США
17 мая
- 16:20. Чехия — Австрия
- 20:20. Швеция — Великобритания
18 мая
- 16:20. Норвегия — Австрия
- 20:20. Финляндия — Швеция
19 мая
- 16:20. Великобритания — США
- 20:20. Чехия — Латвия
20 мая
- 16:20. Великобритания — Финляндия
- 20:20. Латвия — Австрия
21 мая
- 12:20. США — Швеция
- 16:20. Австрия — Финляндия
- 20:20. Норвегия — Чехия
22 мая
- 16:20. Великобритания — Латвия
- 20:20. Швеция — Норвегия
23 мая
- 16:20. США — Чехия
- 20:20. Австрия — Великобритания
24 мая
- 12:20. Швеция — Латвия
- 16:20. США — Норвегия
- 20:20. Финляндия — Чехия