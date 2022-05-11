Расписание матчей группы Б ЧМ по хоккею 2022 — календарь и состав участников группы B

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Участники группы В на Чемпионате мира по хоккею 2022 в Финляндии представляют сборные команды Финляндии, США, Швеции, Чехии, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии. Они проведут свои поединки в Тампере на Нокиа-Арене. Перед вами расписание этих матчей, время начала указано московское.

13 мая

14 мая

15 мая

16 мая

17 мая

18 мая

19 мая

20 мая

21 мая

22 мая

23 мая

24 мая

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