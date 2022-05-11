Владимир Плющев: «Капризов сам себя сделал. Как Ломоносов – вырос в глубинке и образовал себя сам»

сравнил с ученым Михаилом Ломоносовым.

– Нужно отдавать себе отчет, когда говоришь о величайших российских хоккеистах. Это единицы, наша история. Будет ли Капризов великим сегодня или завтра – я бы не торопился говорить. То, что он талантливый парень, который позитивно настроен, человек, который демонстрирует советско-российскую школу хоккея - это факт.

Нам приятно, что его мастерство высоко ценят за океаном. Хотя для них, на сегодняшний момент, это не всегда приемлемо. Но Кирилл показывает настолько высокое мастерство, что они не могут этого не видеть. У него действительно интересное будущее. В спорте загадывать нельзя – это травмоопасная вещь. Будем надеяться, что все будет хорошо и у него удачно сложится карьера.

– Входит ли он на данный момент в топ-3 лучших российских игроков?

– В КХЛ у нас нет игроков такого уровня, как Капризов, Овечкин и Малкин. Поэтому он действительно входит в топ-3 лучших игроков из . А сравнивать его с кем-то из КХЛ мне даже неудобно. Он действительно очень яркий, интересный и самобытный игрок, который сам себя сделал. Как Ломоносов – вырос в глубинке и образовал себя сам.

– Он сейчас однозначный лидер «Миннесоты»?

– Конечно, однозначный! Это признается всеми болельщиками, специалистами и главным тренером, который заявляет о том, что было бы у меня двадцать таких игроков, можно было бы все. Он правда погорячился, там было бы достаточно пятерых, чтоб все перевернуть и поставить на ноги так, как это все должно стоять.

– Сможет ли Кирилл в этом году довести команду до кубка?

– То, что у него для этого есть желание и силы - это точно. Но хоккей - командная игра. Один в поле не воин! Чтобы он не делал, ему нужны партнеры, которые могут помочь. Точно так же, как он помогает им. Поэтому не знаю какой будет результат. В любом случае для «Миннесоты» - это позитив, если болельщики стоя приветствуют свою команду, уже хороший результат», – сказал заслуженный тренер России.