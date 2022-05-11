Капризов о дубле «Сент-Луису»: «Цель не в том, чтобы один игрок был хорош. Мы не победили и должны вернуть серию домой»

не стал акцентировать внимание на своем дубле .

проиграла «Блюз» (2:5) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3). Российский нападающий забросил обе шайбы своей команды.

«Цель не в том, чтобы один игрок был хорош. Она состоит в том, чтобы команда играла хорошо. Мы не победили сегодня. В конце концов, это то, ради чего мы играем.

У нас есть шанс внести некоторые изменения, чтобы вернуть серию домой, на седьмой матч. Это то, что мы должны сделать», – сказал Капризов.

Капризов и Тарасенко мощно зарубились: 5 голов на двоих. «Сент-Луис» в шаге от выхода в следующий раунд