Тарасенко о хет-трике «Миннесоте»: «Рад голам, врать не буду. Но победе – больше»

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Владимир Тарасенко поделился эмоциями после хет-трика в игре с «Миннесотой».

Россиянин трижды забросил в третьем периоде, что принесло «Сент-Луису» победу в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:2, 3-2). 

«Рад победе. Конечно, голам тоже рад, врать не буду. Но победе – больше.

Такие передачи, как в моменте с первым голом, Бучневич делал уже не раз. Мы много говорим о взаимодействии в зоне атаки.

Он отличный игрок и всегда очень бескорыстен. Неудивительно, что он создал этот момент. Это был важнейший гол для нас», – сказал Тарасенко. 

Капризов и Тарасенко мощно зарубились: 5 голов на двоих. «Сент-Луис» в шаге от выхода в следующий раунд

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