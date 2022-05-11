Бучневич сделал 2 передачи в пятом матче с «Миннесотой». У него 0+4 в серии

сделал 2 передачи в пятом матче с «Миннесотой».

обыграл «Уайлд» (5:2) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-2).

Российский нападающий дважды ассистировал Владимиру Тарасенко. У него 4 (0+4) балла в 5 играх серии.

Сегодня Бучневич (15:56, 0:42 – в большинстве, 0:56 – в меньшинстве, «+2») нанес 1 бросок в створ, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 1 потерю шайбы.

Тарасенко сделал хет-трик в пятом матче серии против «Миннесоты». Он забросил 3 шайбы подряд в 3-м периоде