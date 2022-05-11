Биннингтон выиграл 18-й матч в плей-офф в карьере и установил новый рекорд «Сент-Луиса»

Вратарь Джордан Биннингтон обновил рекорд «Сент-Луиса» по победам в плей-офф.
28-летний голкипер помог команде обыграть «Миннесоту» (5:2) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-2).
Это была его вторая игра в нынешнем плей-офф. Он отразил 30 бросков из 32.
Биннингтон одержал 18-ю победу в плей-офф в карьере. В 2019 году он выиграл с клубом первый в его истории Кубок Стэнли, одержав 16 побед. В следующих двух розыгрышах потерпел 9 поражений подряд.
По 17 побед в плей-офф в составе «Блюз» одержали Грег Миллен и Майк Лиут. В топ-5 также входят Кертис Джозеф (16) и Грант Фюр (15).