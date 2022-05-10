Прохоров о голе в гала-матче Ночной лиги: «Здесь играют Ковальчук, Могильный. Мне лишь оставалось подставить клюшку»

прокомментировал свой гол в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

Сегодня, 10 мая, проходит матч между сборной Ночной лиги и командой «Легенды хоккея».

«Все получилось профессионально. Мастерство наше осталось. Чувствуем друг друга.

Здесь играют такие звезды: Ковальчук, Могильный! Мне лишь оставалось понять точку, куда придет шайба, и подставить клюшку», – сказал вице-президент КХЛ.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина при поддержке ветеранов отечественного хоккея.

Владимир Путин: «Ночная лига завоевала общенациональное признание. Уверен, она продолжит служить популяризации хоккея»