Жамнов, Касатонов, Каменский и Могильный сыграли в благотворительном матче со сборной Ночной лиги из Заполярья

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В Норильске прошел благотворительный хоккейный матч.

В игре приняли участие команда «Легенды хоккея» и сборная Ночной хоккейной лиги из Заполярья. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Норильский никель».

Победу со счетом 11:9 одержала команда «Легенды хоккея».

В матче приняли участие Алексей Жамнов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Шепелев, Александр Могильный, Андрей Коваленко, Алексей Гусаров, Вячеслав Буцаев и Виталий Прохоров.

Хоккеисты также приняли участие в детском турнире, провели встречу с болельщиками в спорткомплексе «Айка» и посетили рудник «Комсомольский».

Сообщается, что «Норникель» утроил сумму от реализации пригласительных билетов, доведя ее до 5 млн рублей. Средства будут переданы хоккейным школам Норильска и Дудинки.

Первый благотворительный матч в Норильске состоялся в 2017 году. Всего за это время было собрано более 16 млн рублей, которые были направлены на развитие хоккея в Заполярье.

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