Никита Охотюк сообщил, что не считает КХЛ плохой лигой.

– Вы были одним из ведущих защитников по своему году в «Тракторе». Не видели ли перспективы развития в клубе?

– Я уехал из-за того, что у меня была мечта играть в НХЛ. В то же время я не считаю, что КХЛ – это плохая лига.

Не могу сравнивать КХЛ и НХЛ, потому что никогда не играл в КХЛ. Я смотрел финал «Металлург» – ЦСКА, хоккей был интересным, видно, что уровень высокий.

– Удивились, что ЦСКА, уступая в серии 1-3, взял кубок?

– Не сказал бы, что удивился. У меня что-то подобное было в юниорской карьере. Во втором сезоне в «Оттаве» мы играли в плей-офф и выиграли 16 матчей подряд, то есть первые три раунда без поражений прошли. А в финале вели в серии 2-0, а потом проиграли три матча подряд и в итоге уступили.

– После вашего отъезда «Трактор» часто звал вас назад?

– Созванивались. Мы не портили отношения с клубом. Но пока решил, что попробую здесь, а дальше будет видно

– Знаю, что у вас контракт с «Дэвилс» до 2024 года. Возвращение в Россию на правах арендах не рассматриваете?

– Пока нет, – сказал защитник системы «Нью-Джерси».