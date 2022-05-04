Никита Охотюк: «Суббан постоянно общается на льду – это сильно помогает. Он всегда позитивный: включает музыку в раздевалке, может потанцевать»

назвал большим опытом игру с .

– Вы выходили в паре с Суббаном. Что чувствуете, когда играете рядом с одним из лучших защитников лиги?

– Уверенность. Он очень опытный защитник, долгие годы играет в .

Молодые хоккеисты иногда на льду не подсказывают партнерам. Пи Кей Суббан постоянно общается на льду. Это сильно помогает.

Например, шайбу вбросили в угол, я еду к ней и не вижу, что за спиной. Пи Кей закричит: «Я, я, я», – и ты знаешь, что можешь отдать ему пас на другой угол не глядя.

Он подсказывает что-то на скамейке и в перерывах. Перед вбрасываниями мы обсуждаем план действий. Игра с Суббаном – большой опыт для меня.

– Суббан производит впечатление человека, который всегда на позитиве. В раздевалке он такой же?

– Да, он всегда позитивный. Включает музыку в раздевалке, может потанцевать. Он вносит в коллектив позитив.

– Приятно, что в команде играет белорус ?

– Всегда легче входить в коллектив, когда знаешь человека и когда вы общаетесь на одном языке. Егор встретил меня, помог.

Перед моей первой игрой мы поужинали, пообщались. Я не сидел один в гостинице. В то же время я знал многих игроков с тренировочного лагеря, с некоторыми встречался в АХЛ. С адаптацией проблем не было, – сказал 21-летний защитник .