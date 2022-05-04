Никита Охотюк: «Не зря говорят, что НХЛ – лучшая лига мира и в ней играют лучшие хоккеисты. Скорости высокие, передачи точные»

поделился эмоциями после дебюта в .

Российский защитник 22 апреля провел первый матч в лиге с «Баффало» (2:5) и забил гол.

– Что почувствовали перед первой игрой в НХЛ?

– Это даже не описать словами! Каждый хоккеист с детства мечтает попасть в НХЛ.

Когда идешь к этому долгое время и понимаешь, что выходишь на лед, испытываешь невероятные эмоции. Радость смешивается с волнением.

– Вас удивил вызов в НХЛ?

– Я надеялся и думал об этом. Очень рад, что это произошло в конце сезона. Осуществилась моя большая мечта.

– Давайте поговорим о первом матче. За сколько смен вы поняли, что такое уровень НХЛ? Что сразу бросилось вам в глаза?

– Очень четкий хоккей. Ты знаешь, где находятся все твои игроки. Скорости высокие, передачи точные. Каждый играет на своих местах по позициям. Не зря говорят, что НХЛ – лучшая лига мира и в ней играют лучшие хоккеисты.

– Могли ли представить, что сможете забить в первом же матче за «Девилс»? Вряд ли защитник-дебютант думает о шайбах в первом матче.

– Честно, я представлял это в голове. Вот было бы круто, если бы я забил в первой игре. Перед матчем я сказал невесте: «Я сегодня забью». Так и получилось.

– Как настраивались на дебютный матч в НХЛ?

– Ничего особо не менял, готовился, как к обычной игре. У каждого игрока есть свой ритуал.

Пытался отпустить лишние мысли, не думал об этом. Волнение, конечно, было, но перед матчем сказал себе: выходи, играй и получай удовольствие.

– сказал журналистам, что был немного удивлен вашим дебютом. Вы общались с ним после игры?

– Да. У нас был плотный график. Игра, выходной, потом опять две игры. Он подошел ко мне, когда я разбирал на видео свои смены, и сказал: «Мне нравится, как ты играешь. Продолжай работать». Еще спросил, что я думаю о своей игре, – сказал 21-летний защитник.